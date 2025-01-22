У АВТОВАЗа появится мотор 190 л.с.? Вот что известно!

Максим Соколов: АВТОВАЗ продолжает работы по автомобилям с турбодвигателями

Волжский автозавод продолжает работы по новому турбированному двигателю, сообщает источник со ссылкой на главу предприятия Максима Соколова. Как пишет издание, президент АВТОВАЗа упомянул, что в этом направлении «есть планы по развитию и возможным партнерским проектам», однако подробности не озвучиваются.

Проект турбированного двигателя для автомобилей Lada существует давно, однако ранее считалось, что его развитие сдерживает рыночная ситуация, в которой особого спроса на машины с мощными двигателями у клиентов АВТОВАЗа нет.

Но ситуация меняется: на подходе не только кроссовер класса B+, базирующийся на архитектуре Lada Vesta, но и соплатформенный 7-местный минивэн, которым атмосферный 122-сильный 1.8 Evo и даже 145-сильный двигатель перспективной Весты Спорт не очень-то подойдут, отмечает источник.

Ранее «За рулем» сообщал, что версия турбо может появиться у какой-либо из вазовских моделей не благодаря собственным разработкам отечественного автогиганта, а ввиду партнерства к одним из восточных партнеров. Напомним, с Китаем АВТОВАЗ работает довольно активно: в частности, китайская WLY поставляет на АВТОВАЗ вариаторы и механические коробки для Весты и Ауры... По словам главного редактора «За рулем», отдача нового турбодвигателя может составить до 190 л.с.

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Источник: Российская газета