У АВТОВАЗа появится мотор 190 л.с.? Вот что известно!
Волжский автозавод продолжает работы по новому турбированному двигателю, сообщает источник со ссылкой на главу предприятия Максима Соколова. Как пишет издание, президент АВТОВАЗа упомянул, что в этом направлении «есть планы по развитию и возможным партнерским проектам», однако подробности не озвучиваются.
Проект турбированного двигателя для автомобилей Lada существует давно, однако ранее считалось, что его развитие сдерживает рыночная ситуация, в которой особого спроса на машины с мощными двигателями у клиентов АВТОВАЗа нет.
Но ситуация меняется: на подходе не только кроссовер класса B+, базирующийся на архитектуре Lada Vesta, но и соплатформенный 7-местный минивэн, которым атмосферный 122-сильный 1.8 Evo и даже 145-сильный двигатель перспективной Весты Спорт не очень-то подойдут, отмечает источник.
Ранее «За рулем» сообщал, что версия турбо может появиться у какой-либо из вазовских моделей не благодаря собственным разработкам отечественного автогиганта, а ввиду партнерства к одним из восточных партнеров. Напомним, с Китаем АВТОВАЗ работает довольно активно: в частности, китайская WLY поставляет на АВТОВАЗ вариаторы и механические коробки для Весты и Ауры... По словам главного редактора «За рулем», отдача нового турбодвигателя может составить до 190 л.с.
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Источник: Российская газета