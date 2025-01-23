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Госавтоинспекция опубликовала серию фото ДТП на дорогах Москвы

ГАИ Москвы: за неделю в авариях на столичных дорогах погибли семь человек

Столичная Госавтоинспекция опубликовала очередную недельную сводку дорожно-транспортных происшествий, снабдив ее несколькими фотографиями с мест, где произошли аварии. Если вы излишне впечатлительны, смотреть галерею внизу публикации не советуем. Всем остальным – и особенно тем, кто за рулем – рекомендуем.

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По оперативным данным, только за неделю с 13 по 19 января на дорогах Москвы было зарегистрировано 141 ДТП:

  • 7 человек погибли;
  • 137 получили ранения, в том числе 21 ребенок в возрасте до 16 лет.

Преобладающими видами ДТП стали:

  • наезды на пешеходов – 62 (43,5% произошли вне зоны действия пешеходного перехода);
  • столкновения транспортных средств – 54.

Самым аварийным днем стала пятница – в течение этого дня произошло сразу 28 ДТП. А наименее опасны дороги в воскресенье – всего 7 аварий.

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По предварительным данным, за истекшую неделю пресечено более 460 фактов управления автомобилем водителями с признаками опьянения. Госавтоинспекция и «За рулем» рекомендуют быть внимательнее на дорогах, снижать скорость перед пешеходами, соблюдать правила проезда перекрестков, пользоваться детскими удерживающими устройствами и не садиться за руль, если недавно случилось употребить алкоголь.

Источник: Госавтоинспекция Москвы

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 153
23.01.2025 
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