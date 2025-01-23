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У официальных дилеров появился конкурент, торгующий иномарками с пробегом

В Петербурге набирает обороты услуга по продаже машин с пробегом из каршеринга

Спрос на покупку автомобилей с пробегом у сервисов каршеринга набирает обороты в Петербурге. Такую услугу компании стали тестировать пару лет назад, а сегодня уже есть специальные шоурумы, где можно посмотреть машины и даже арендовать для тест-драйва.

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В основном, у петербургских каршерингов можно купить автомобили европейских и корейских марок, занимавших большую долю в автопарках сервисов. В частности, сервис «Купимобиль» предлагает к продаже такие популярные модели с пробегом, как Renault Kaptur, Fiat 500, Renault Sandero, Hyundai Solaris, Mercedes-Benz E, Volkswagen Polo, Kia Rio, BMW 3 и Mini Hatch. А в ближайшее время ассортимент пополнится кроссовером Chery Tiggo 4 Pro.

«Платформа пользуется популярностью как среди частных пользователей, так и среди юридических лиц. В Северной столице это таксопарки, сервисы доставки или проката автомобилей и не только», – уточнили в пресс-службе компании.

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Отмечается, что количество купленных у сервисов каршеринга машин в 2024 году превысило 750 единиц по всей России. Фактически, у официальных дилеров появился еще один конкурент в виде каршерингов. Причем покупателю гарантируют прозрачность истории машины, юридическую чистоту сделки, а также полное и регулярное техническое обслуживание в соответствии с регламентом производителя.

Источник: dp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 87
23.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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