Надежный полноприводный семейный «японец» теперь в доступен России
В России появился в продаже новый Nissan Pathfinder за ₽6,9 млн
Столичный дилер привез в Россию новый японский кроссовер Nissan Pathfinder пятого поколения, стоит машина 6 888 888 руб.
Nissan Pathfinder
Авто предлагается в комплектации Smart Driving Version. Под капотом Nissan Pathfinder бензиновый мотор объемом 2,0 литра и мощностью 252 л.с., автомат. Привод полный.
У машины есть основные системы помощи водителю, 10 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз» и прочее.
Nissan Pathfinder
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Nissan
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23.01.2025
Фото:Nissan
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