Надежный полноприводный семейный «японец» теперь в доступен России

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В России появился в продаже новый Nissan Pathfinder за ₽6,9 млн

Столичный дилер привез в Россию новый японский кроссовер Nissan Pathfinder пятого поколения, стоит машина 6 888 888 руб.

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Nissan Pathfinder
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Авто предлагается в комплектации Smart Driving Version. Под капотом Nissan Pathfinder бензиновый мотор объемом 2,0 литра и мощностью 252 л.с., автомат. Привод полный.

У машины есть основные системы помощи водителю, 10 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз» и прочее.

Nissan Pathfinder
Nissan Pathfinder

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Nissan
Количество просмотров 156
23.01.2025 
Фото:Nissan
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