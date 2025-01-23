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В Краснодаре на пересечении улиц Красной и Мира «умер» светофор

Светофор на пересечении улиц Красной и Мира не работает в Краснодаре

В Краснодаре не работает светофор на пересечении улиц Красной и Мира. Причиной стало плановое отключение электричества, прокомментировали в департамента транспорта.

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«Информацию направили в ГИБДД», – сказано в сообщении. Вероятно, в скором времени сотрудники Госавтоинспекции помогут водителям и пешеходам в сложившейся ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Дептранс Краснодара

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 49
23.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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