В Краснодаре на пересечении улиц Красной и Мира «умер» светофор

Светофор на пересечении улиц Красной и Мира не работает в Краснодаре

В Краснодаре не работает светофор на пересечении улиц Красной и Мира. Причиной стало плановое отключение электричества, прокомментировали в департамента транспорта.

«Информацию направили в ГИБДД», – сказано в сообщении. Вероятно, в скором времени сотрудники Госавтоинспекции помогут водителям и пешеходам в сложившейся ситуации.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Дептранс Краснодара