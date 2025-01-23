В Краснодаре на пересечении улиц Красной и Мира «умер» светофор
Светофор на пересечении улиц Красной и Мира не работает в Краснодаре
В Краснодаре не работает светофор на пересечении улиц Красной и Мира. Причиной стало плановое отключение электричества, прокомментировали в департамента транспорта.
«Информацию направили в ГИБДД», – сказано в сообщении. Вероятно, в скором времени сотрудники Госавтоинспекции помогут водителям и пешеходам в сложившейся ситуации.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: Дептранс Краснодара
Фото:АГН «Москва»
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23.01.2025
Фото:АГН «Москва»
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