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Мощность 530 л.с. запас хода 1000 км — новый седан скоро в РФ

Российская пресс-служба Voyah анонсировала выход гибридного седана Passion EVR

Гибридный седан Passion EVR появится в России во втором квартале 2025 года, сообщает российская пресс-служба бренда Voyah. Модификация EVR (что означает гибридную силовую установку) дополнит в российской линейке уже существующую версию седана EV, то есть чисто электрическую.

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Ранее «За рулем» рассказывал, что Voyah Passion получит гибридную версию по схеме подзаряжаемый гибрид PHEV. Теперь есть уточнение по его характеристикам от производителя: паспортный запас хода на одной зарядке у этой версии составляет 1000 км по циклу WLTP1, а на чистом электричестве можно преодолеть до 200 км.

Напомним, Voyah Passion EVR оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с., который служит для зарядки батареи, питающей пару электродвигателей. Суммарная мощность силовой установки составляет 530 л.с., что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды.

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Внешне Voyah Passion EVR отличается от «электрички» особым «алмазным» рисунком решетки радиатора, характерной конфигурацией переднего бампера, спойлером и дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника, оригинальным дизайном колесных дисков 20". Также для гибрида, в дополнение к имеющимся цветам кузова «искрящийся черный» и «арктический белый», предлагается собственный оттенок «черный аметист».

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 188
23.01.2025 
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