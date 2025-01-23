Мощность 530 л.с. запас хода 1000 км — новый седан скоро в РФ

Российская пресс-служба Voyah анонсировала выход гибридного седана Passion EVR

Гибридный седан Passion EVR появится в России во втором квартале 2025 года, сообщает российская пресс-служба бренда Voyah. Модификация EVR (что означает гибридную силовую установку) дополнит в российской линейке уже существующую версию седана EV, то есть чисто электрическую.

Ранее «За рулем» рассказывал, что Voyah Passion получит гибридную версию по схеме подзаряжаемый гибрид PHEV. Теперь есть уточнение по его характеристикам от производителя: паспортный запас хода на одной зарядке у этой версии составляет 1000 км по циклу WLTP1, а на чистом электричестве можно преодолеть до 200 км.

Напомним, Voyah Passion EVR оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с., который служит для зарядки батареи, питающей пару электродвигателей. Суммарная мощность силовой установки составляет 530 л.с., что обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды.

Внешне Voyah Passion EVR отличается от «электрички» особым «алмазным» рисунком решетки радиатора, характерной конфигурацией переднего бампера, спойлером и дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника, оригинальным дизайном колесных дисков 20". Также для гибрида, в дополнение к имеющимся цветам кузова «искрящийся черный» и «арктический белый», предлагается собственный оттенок «черный аметист».