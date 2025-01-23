Авторынок России серьезно заболел, считает глава РОАД

Глава РОАД Подщеколдин заявил о серьезной болезни российского авторынка

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе пресс-конференции в Москве высказался о «серьезной болезни» российского авторынка.

Он отметил, что в ноябре 2024 года авторынок просел на 28%, и это весьма существенная цифра.

«Так что можно говорить об обрушении. Если применить медицинскую терминологию, то можно сказать, что авторынок России серьезно заболел», – сказал Подщеколдин.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Telegram-канал No Limits