Авторынок России серьезно заболел, считает глава РОАД
Глава РОАД Подщеколдин заявил о серьезной болезни российского авторынка
Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе пресс-конференции в Москве высказался о «серьезной болезни» российского авторынка.
Он отметил, что в ноябре 2024 года авторынок просел на 28%, и это весьма существенная цифра.
«Так что можно говорить об обрушении. Если применить медицинскую терминологию, то можно сказать, что авторынок России серьезно заболел», – сказал Подщеколдин.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: Telegram-канал No Limits
Фото:Depositphotos
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23.01.2025
Фото:Depositphotos
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