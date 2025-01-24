Рама, полный привод, понижайка, 7 мест — новый внедорожник от российской фирмы

«Промтех» показал 7-местный внедорожник Kapitan Kub и реанимобиль Kapitan Prima

Нижегородская производственная компания «Промтех», известная коммерческими машинами на базе Lada и ГАЗ, провела на полигоне НАМИ презентацию двух новых концептов – грузопассажирского 7-местного вэна (6 пассажиров) Kapitan Kub и реанимобиля Kapitan Prima.

По приборной панели Капитан копирует внедорожник Toyota Fortuner

Как известно, Kub и Prima уже существуют на базе Гранты, Нивы и Ларгуса – «За рулем» тестировал один из таких автомобилей. А новые машины созданы на шасси китайского Huanghai N2 – базовые пикапы, уже под именем Kapitan, «Промтех» показал еще в конце 2024 года.

В дальнейшем на базе обоих концептов можно будет создавать различные модификации, пишет источник. В частности, Kapitan Kub возможен в версиях грузопассажирского комби, грузового фургона и 11-местного микроавтобуса, и даже АСМП, то есть автомобиля скорой помощи.

А вот реанимобиль (на переднем плане на фото выше) – история отдельная, дальнейшее развитие которой определит спрос. Предполагаемая цена такого реанимобиля – 7,5 млн рублей.

Напомним, в «базе» Капитан имеет типовую для внедорожников и пикапов конструкцию: мощная рама, полный привод part-time с понижайкой, двухрычажная независимая подвеска спереди и мост на рессорах сзади. Дизель 2.5 развивает 129 л.с. и работает с 6-ступенчатой МКП. Пока шасси идут из Китая, но если будет успех, «Промтех» планирует перейти на крупноузловую сборку, а затем и на полный цикл.

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Источник: Автостат Инфо