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Дилеры подсчитали, как за последние 10 лет изменились цены на авторынке России

Глава РОАД Подщеколдин рассказал, сколько зарплат нужно для покупки нового авто

Доступность приобретения нового автомобиля в России снизилась за последние 10 лет, теперь россиянам требуется дольше копить на покупку легковушки, несмотря на рост средней зарплаты более чем в два раза.

Такое мнение выразил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

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«Если в 2014 года средняя зарплата в России составляла 34 тыс. рублей, то к 2024 году она выросла до 80 тыс. рублей. И если 10 лет назад для покупки среднестатистического автомобиля нужно было отложить 30 зарплат, то сейчас уже 41 зарплату», – поделился подсчетами президент РОАД.

Согласно данным РОАД, средняя стоимость нового автомобиля за последние 10 лет выросла с одного до 3,35 млн. рублей. Если на покупку машины с пробегом в 2014 году россиянину требовалось в среднем 11 зарплат, то в 2024 понадобилось уже 17 зарплат. При этом цены на вторичном рынке за это время выросли с 375 тыс. до 1,35 млн рублей, подытожил Подщеколдин.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 329
23.01.2025 
Фото:Depositphotos
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