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Российские автодилеры ждут обвала продаж

Глава РОАД Подщеколдин: продажи машин в РФ могут упасть на 15-25% в 2025 году

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин высказался о будущем российского авторынка в 2025 году. По его словам, базовый сценарий предусматривает снижение продаж на 15% относительно 2024 года.

В РОАД прогнозируют, что в текущем году объем рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России составит 1,45 млн штук, что на 15% ниже, чем результат 2024 года. Согласно пессимистичному прогнозу, рынок обвалится на 25% и продажи за год составят 1,3 млн машин.

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В 2024 году в России было продано 1,69 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 395
23.01.2025 
Фото:Depositphotos
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