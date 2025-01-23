Российские автодилеры ждут обвала продаж
Глава РОАД Подщеколдин: продажи машин в РФ могут упасть на 15-25% в 2025 году
Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин высказался о будущем российского авторынка в 2025 году. По его словам, базовый сценарий предусматривает снижение продаж на 15% относительно 2024 года.
В РОАД прогнозируют, что в текущем году объем рынка новых легковых и легких коммерческих машин в России составит 1,45 млн штук, что на 15% ниже, чем результат 2024 года. Согласно пессимистичному прогнозу, рынок обвалится на 25% и продажи за год составят 1,3 млн машин.
В 2024 году в России было продано 1,69 млн легковых и легких коммерческих автомобилей.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: Газета.Ru
Фото:Depositphotos
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23.01.2025
Фото:Depositphotos
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