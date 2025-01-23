Почему китайские авто в России стоят втрое дороже, чем в Китае: эксперт объяснил

Глава РОАД Подщеколдин объяснил разницу в ценах на китайские машины в КНР и России

Если в Китае автомобиль будет стоить 900 тыс. рублей, то после импорта в России его цена составит уже 2,6 млн рублей, рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

На примере седана Jetta VA3 он пояснил, из чего складывается итоговая цена иномарки.

Так, стоимость данной модели в КНР составляет около 900 тыс. рублей, и это лишь 35% от его стоимости в РФ. Еще 40% приходится на таможенный сбор, таможенную пошлину, 20-процентный НДС, акциз и утильсбор.

Также 14% от стоимости машины в России включает доставку в страну, также 6% и 5% составляют маржа дистрибьютора и дилера соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Известия