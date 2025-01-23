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Почему китайские авто в России стоят втрое дороже, чем в Китае: эксперт объяснил

Глава РОАД Подщеколдин объяснил разницу в ценах на китайские машины в КНР и России

Если в Китае автомобиль будет стоить 900 тыс. рублей, то после импорта в России его цена составит уже 2,6 млн рублей, рассказал глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

На примере седана Jetta VA3 он пояснил, из чего складывается итоговая цена иномарки.

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Так, стоимость данной модели в КНР составляет около 900 тыс. рублей, и это лишь 35% от его стоимости в РФ. Еще 40% приходится на таможенный сбор, таможенную пошлину, 20-процентный НДС, акциз и утильсбор.

Также 14% от стоимости машины в России включает доставку в страну, также 6% и 5% составляют маржа дистрибьютора и дилера соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Известия

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 268
23.01.2025 
Фото:Unsplash
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