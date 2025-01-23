Грузовики оснастили «умным» голосовым помощником: опцию получат и модели 2023 года

Отечественные КАМАЗы научили выполнять голосовые команды водителя

Отечественный производитель грузовых автомобилей КАМАЗ внедрил в бортовую информационную систему автотехники поколения К5 умный голосовой помощник. О новации рассказали в пресс-службе предприятия.

«В бортовой информационной системе автотехники КАМАЗ поколения К5 появился умный голосовой помощник. КАМАЗ стал первым российским автопроизводителем, который внедряет голосовое управление функциями транспортного средства», – уточнили в пресс-службе.

Теперь водители грузовиков во время движения смогут отдавать голосовые команды по управлению климатической системой, запрашивать актуальные параметры транспортного средства, а также пользоваться приложениями: звонить, узнавать дату и время и т. д.

Серийный выпуск автотехники КАМАЗ поколения К5, оснащенной голосовым помощником, стартовал с 2025 года. Также эта опция появится в автомобилях, выпущенных начиная со второго квартала 2023 года. Для этого даже не потребуется заезжать в сервисный центр – все обновится в рамках программного обеспечения БИС «по воздуху», уточнили на предприятии.

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Источник: kamaz.ru