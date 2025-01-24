В России появился качественный бюджетник дешевле седана Lada Vesta

Новые седаны Chevrolet Cobalt привезли в РФ по цене от 1,57 млн рублей

Единичные поставки этих бюджетных автомобилей продолжаются, и они становятся популярным выбором среди покупателей, предпочитающих их таким моделям, как Веста, Kia Rio, Hyundai Solaris и другим седанам B-сегмента.

Машины поставляют из Узбекистана, где Cobalt собирают с 2013 года.

Chevrolet Cobalt

На одном из классифайдов январские предложения начинаются с 1 570 000 рублей.

Между тем, за базовую Весту в комплектации Comfort'24 с двигателем мощностью 106 л.с. и вариатором просят 1 575 000 рублей, а топовые версии могут обходиться под 2 млн рублей.

Самый доступный Chevrolet Cobalt продается частным лицом в Оренбурге. Машина представлена в комплектации LT с механической коробкой передач. В осащение входят тканевый салон, кондиционер, штатная магнитола с монохромным дисплеем, два электростеклоподъемника, электропривод зеркал, подогрев заднего стекла и центральный замок.

В Хабаровске аналогичный седан с 6-ступенчатым автоматом стоит всего на 30 тысяч рублей дороже. В Воронеже цены на такие автомобили варьируются от 1 780 000 до 1 840 000 рублей, а в Тюмени и Липецке стоимость может доходить до 1 850 000 рублей.

Chevrolet Cobalt

Все Chevrolet Cobalt оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 106 л.с. В зависимости от комплектации, к нему предлагаются либо 5-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый автомат. Средний расход топлива, по данным производителя, составляет 6,7 литра на 100 км.

Также в В России можно приобрести новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,35 млн рублей. Машины попадают к нам также по схеме параллельного импорта.

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Источник: «Автоновости дня»