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В России появился качественный бюджетник дешевле седана Lada Vesta

Новые седаны Chevrolet Cobalt привезли в РФ по цене от 1,57 млн рублей

Единичные поставки этих бюджетных автомобилей продолжаются, и они становятся популярным выбором среди покупателей, предпочитающих их таким моделям, как Веста, Kia Rio, Hyundai Solaris и другим седанам B-сегмента.

Машины поставляют из Узбекистана, где Cobalt собирают с 2013 года.

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Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

На одном из классифайдов январские предложения начинаются с 1 570 000 рублей.

Между тем, за базовую Весту в комплектации Comfort'24 с двигателем мощностью 106 л.с. и вариатором просят 1 575 000 рублей, а топовые версии могут обходиться под 2 млн рублей.

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Самый доступный Chevrolet Cobalt продается частным лицом в Оренбурге. Машина представлена в комплектации LT с механической коробкой передач. В осащение входят тканевый салон, кондиционер, штатная магнитола с монохромным дисплеем, два электростеклоподъемника, электропривод зеркал, подогрев заднего стекла и центральный замок.

В Хабаровске аналогичный седан с 6-ступенчатым автоматом стоит всего на 30 тысяч рублей дороже. В Воронеже цены на такие автомобили варьируются от 1 780 000 до 1 840 000 рублей, а в Тюмени и Липецке стоимость может доходить до 1 850 000 рублей.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

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Все Chevrolet Cobalt оснащены 1,5-литровым бензиновым атмосферником мощностью 106 л.с. В зависимости от комплектации, к нему предлагаются либо 5-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый автомат. Средний расход топлива, по данным производителя, составляет 6,7 литра на 100 км.

Также в В России можно приобрести новые седаны Skoda Rapid из Китая по цене от 2,35 млн рублей. Машины попадают к нам также по схеме параллельного импорта.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 19
24.01.2025 
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Cobalt  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Недостатки:
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Комментарий:
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.
+7