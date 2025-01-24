«Заряженная» Lada Iskra Sport в серийном производстве? Ответ завода!

Российская газета: АВТОВАЗ не исключает запуск производства Lada Iskra Sport

В 2025 году в модельном ряду Lada ожидается появление сразу двух спортивных модификаций: уже запущено производство и планируются отгрузки дилерам внедорожников Niva Sport, а на второй квартал года назначен старт продаж обновленной Vesta Sport. Логичный вопрос: а появится ли «заряженная» у одной из самых ожидаемых новинок АВТОВАЗа, седана Iskra?

Серийный седан Lada Iskra появится в 2025 году

На фоне новостей о дебюте специально подготовленной для ледовых гонок Lada Iskra источник проясняет этот вопрос со ссылкой на официальных представителей АВТОВАЗа. Сообщается, что на заводе не исключают такой возможности, однако разговор о каких-либо конкретных планах называют преждевременным.

Lada Iskra, подготовленная для Гонки чемпионов 2025

Напомним, у болидов Lada Iskra, дебютирующих в эти выходные на ледовых гонках, отдача стандартного для Искры движка 1.6 (106 л.с.) доведена до 173 л.с. и 200 Нм. Почти наверняка в ООО «Лада Спорт», где занимаются и подготовкой спортивных машин, и серийными «заряженными» версиями (Vesta Sport и Niva Sport – их продукт), используют тот же сценарий и для серийной Искры Спорт – форсируют стандартный шестнадцатиклапанник 1.6, но в меньшей степени.

Для ориентира: двигатель 1.8 на дорестайлинговой Весте Спорт развивал 145 л.с. вместо стоковых 122 л.с. Можно предположить, что у серийной Искры Спорт под капотом вместо стандартных 106 л.с. окажется около 120-130 л.с (у Гранты Спорт тот же мотор выдавал 118 л.с.). В любом случае, сколько-нибудь серьезно говорить о появлении такого автомобиля можно только в перспективе 2026 или 2027 годов. Сейчас же главный ориентир – запуск базового седана Lada Iskra.

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Источник: Российская газета