Новый рекорд: сколько россияне потратили на новые авто в 2024 году

В 2024 году россияне потратили на новые автомобили рекордные 5 трлн рублей

Расходы российских потребителей на покупку новых легковых машин в прошедшем году составили рекордные 4,9 трлн рублей.

Уточняется, что это на 57% больше, чем в 2023 году.

Известно, что в декабре 2024 года российские граждане купили новых машин на 392,1 млрд рублей, что на 1,9% выше показателей 2023 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: ТАСС