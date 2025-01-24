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Новый рекорд: сколько россияне потратили на новые авто в 2024 году

В 2024 году россияне потратили на новые автомобили рекордные 5 трлн рублей

Расходы российских потребителей на покупку новых легковых машин в прошедшем году составили рекордные 4,9 трлн рублей.

Уточняется, что это на 57% больше, чем в 2023 году.

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Известно, что в декабре 2024 года российские граждане купили новых машин на 392,1 млрд рублей, что на 1,9% выше показателей 2023 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 17
24.01.2025 
Фото:Depositphotos
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