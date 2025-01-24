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Замена Toyota Highlander и Mazda CX-9: известный бренд привезет новые модели

Компания Hongqi назвала три новых модели, которые появятся в России в 2025 году

Премиальный бренд Hongqi привезет в Россию в 2025 году спортивный лифтбек H6, просторный кроссовер HS7 и большой бизнес-седан L1.

В первом квартале 2025 года на российский рынок выйдет Hongqi H6. Под капотом этого авто 2,0-литровый бензиновый мотор мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатая АКП.

Hongqi H6
Hongqi H6

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Также в первом квартале текущего года в страну прибудет 7-местный кроссовер HS7 второго поколения, выступающий аналогом Toyota Highlander и Mazda CX-9. У этого автомобиля будет также 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатый автомат. Привод может быть как передним, так и полным.

Hongqi HS7
Hongqi HS7

В середине года автопроизводитель привезет 5,3-метровый бизнес-седан Hongqi L1 с 3,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 380 л.с., АКП. Привод полный.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Hongqi
Количество просмотров 13
24.01.2025 
Фото:Hongqi
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