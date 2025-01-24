Кузов из высокопрочной стали и 10 подушек безопасности — кроссовер прошел тесты

Кроссовер Chery Tiggo 9 успешно прошел боковой краш-тест по стандартам Euro NCAP

Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 успешно прошел боковой краш-тест по системе Euro NCAP и доказал высокий уровень безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Боковой краш-тест кроссовера Chery Tiggo 9

«В ходе испытания столкновением с барьером на скорости 60 км/ч, стойки А, B и C выдержали нагрузки и обеспечили достаточно пространства для выживания. Двери с противоположной стороны автомобиля сохранили работоспособность, а топливный бак не получил повреждений», – подчеркнули в пресс-службе.

Данный тест компания выбрала как наиболее важный для проверки безопасности водителя и пассажиров, так как случаи ДТП с аналогичным типом ударов занимают солидную долю в общем количестве. Для обеспечения максимальной защиты Chery Tiggo 9 производитель оснастил кроссовер 10 подушками безопасности, усиленной конструкцией корпуса, а также системой автоматического экстренного вызова аварийных служб.

Отмечается, что во время теста боковые подушки безопасности сработали в первые несколько миллисекунд после столкновения, создав барьер между водителем, пассажиром и дверьми. В реальных условиях срабатывание подушек обезопасило бы пассажиров кроссовера от серьезных травм, включая переломы ребер и повреждение внутренних органов.

Защиту от ударов о стекло обеспечили шторки безопасности от стойки А к стойке С, они закрывают окна боковых дверей. Кроме того, при боковом ударе срабатывает внедренная впервые центральная подушка безопасности. Она тоже защищает от возможных травм водителя и пассажира рядом.

Примечательно, что 85% кузова Tiggo 9 выполнено из высокопрочной стали. При боковом ударе кинетическая энергия поглощается и рассеивается, защищая пассажиров и водителя. Функция аварийного вызова автоматически сработала сразу после столкновения, передав экстренным службам информацию о местоположении автомобиля и характере столкновения.

Все элементы системы безопасности Chery Tiggo 9 сработали оперативно и качественно, подтвердив высокую надежность автомобиля. Семиместный кроссовер Tiggo 9 воплощает в себе идеалы комфорта, безопасности и современных технологий, подчеркнули в пресс-службе.

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Источник: «Чери Автомобили Рус»