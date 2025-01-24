Российские дилеры готовят общую интернет-площадку по продаже машин

Подщеколдин: РОАД работает над созданием своего маркетплейса по продаже авто

На состоявшейся недавно пресс-конференции глава РОАД Алексей Подщеколдин рассказал, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» работает над созданием своей площадки – маркетплейса по продаже авто, который планируется открыть к концу 2025 года.

Проект уже в стадии разработки, назовут его РОАД, и дилеры, участвующие в проекте, собираются сами управлять ценовой политикой будущего маркетплейса.

Там смогут публиковать свои объявления ретейлеры как легковых, так и грузовых авто.

Подробностей глава РОАД не раскрыл, но вопросы остаются: будет ли пользоваться такой маркетплейс популярностью у автомобилистов при наличии более раскрученных существующих онлайн-площадок?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Задача теоретически решаема, ведь свои интернет-площадки по продаже автомобилей есть у каждого дилера или у представительства. Можно зайти туда и посмотреть модели, которые есть в наличии. Почти то же самое, но в небольших объемах.

Можно создать общую большую площадку, где будут экспонироваться автомобили всех желающих. Вопрос в следующем – как сделать так, чтобы туда пошли с одной стороны дилеры, а с другой – клиенты? И это вопрос сугубо «айтишный», технологический и финансовый. Даже при наличии определенного финансирования надо понимать, как это дело раскрутить.

Тут ведь важно, что такие цифровые платформы, как Авито, не ограничиваются только автомобилями — там можно найти недвижимость, подержанные вещи и многое другое. При этом существует огромный раздел автомобилей. Поэтому там, в принципе, большой трафик, а значит «воронка» охвата шире и позволяет привлечь большое количество пользователей.

Да и создать ресурс, который сможет конкурировать с Дромом, Auto.ru и другими площадками по торговле автомобилями, на мой взгляд, тоже очень непросто. Хотя попробовать можно.

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Источник: ТАСС