Стало известно, на сколько подешевеет за год новый «китаец»
Есть несколько факторов, которые влияют на стоимость автомобиля, отмечает руководитель направления технической экспертизы Mains Lab Владимир Куликов.
Это не только год его производства, но и пробег, комплектация, количество собственников, техническое состояние автомобиля, использование его в такси или каршеринге, наличие ДТП в истории авто и тяжесть их последствий, наличие заводской гарантии, цвет, отзывы пользователей о модели, популярность модели у дилеров и наличие запчастей, пояснил он.
Весь комплекс этих показателей суммарно влияет на стоимость китайского автомобиля при вторичной продаже через год.
Комментарий эксперта
Владимир Куликов, руководитель направления технической экспертизы Mains Lab:
– Тройка лидеров российского рынка (Chery, Geely, Haval) часто используются в такси и каршеринге, это первый показатель того, что падение стоимости на годовалый автомобиль будет значительным и может составлять до 50%. Однако если эта же марка и модель была в частном пользовании, у автомобиля небольшой пробег, один собственник, хорошее состояние, не было ДТП, то можно рассчитывать на дисконт в 30% от сегодняшней цены нового автомобиля.
С учетом постоянного роста цен на китайские автомобили у дилеров, потеря в деньгах у продавца составит меньше 30%, ведь год или полтора назад он мог покупать этот автомобиль новым на 10-15% ниже сегодняшней цены в салоне. Менее всего теряют в цене самые популярные модели автомобилей, тогда как эксклюзивные модели и менее известные марки теряют больше в цене. Сейчас потеря в цене китайских автомобилей не отличается от другого массового сегмента.
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