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Стало известно, на сколько подешевеет за год новый «китаец»

Эксперт Куликов: «Китайцы» теряют в цене наравне с другими массовыми авто

Есть несколько факторов, которые влияют на стоимость автомобиля, отмечает руководитель направления технической экспертизы Mains Lab Владимир Куликов.

Это не только год его производства, но и пробег, комплектация, количество собственников, техническое состояние автомобиля, использование его в такси или каршеринге, наличие ДТП в истории авто и тяжесть их последствий, наличие заводской гарантии, цвет, отзывы пользователей о модели, популярность модели у дилеров и наличие запчастей, пояснил он.

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Весь комплекс этих показателей суммарно влияет на стоимость китайского автомобиля при вторичной продаже через год.

Комментарий эксперта

Владимир Куликов, руководитель направления технической экспертизы Mains Lab:

Тройка лидеров российского рынка (Chery, Geely, Haval) часто используются в такси и каршеринге, это первый показатель того, что падение стоимости на годовалый автомобиль будет значительным и может составлять до 50%. Однако если эта же марка и модель была в частном пользовании, у автомобиля небольшой пробег, один собственник, хорошее состояние, не было ДТП, то можно рассчитывать на дисконт в 30% от сегодняшней цены нового автомобиля.

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С учетом постоянного роста цен на китайские автомобили у дилеров, потеря в деньгах у продавца составит меньше 30%, ведь год или полтора назад он мог покупать этот автомобиль новым на 10-15% ниже сегодняшней цены в салоне. Менее всего теряют в цене самые популярные модели автомобилей, тогда как эксклюзивные модели и менее известные марки теряют больше в цене. Сейчас потеря в цене китайских автомобилей не отличается от другого массового сегмента.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
24.01.2025 
Фото:Depositphotos
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