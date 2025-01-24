На всю жизнь: владельцев кроссовера одарят беспрецедентной привилегией

Бренд Avatr анонсировал уникальную акцию первым покупателям нового кроссовера

Первые владельцы кроссовера Avatr 11 в России получат пожизненную гарантию на электрические компоненты, включая высоковольтную батарею CATL, электродвигатели и контроллеры электромоторов. О беспрецедентном предложении в преддверии продаж электрокара рассказали в пресс-службе бренда.

Шасси Avatr 11

«Пожизненная гарантия на электрические компоненты AVATR 11 будет доступна первым владельцам до момента передачи прав собственности на автомобиль. Иными словами - до смены владельца. Более подробно о том, как стать членом привилегированного клуба " первых владельцев " инновационного электрического кроссовера AVATR 11, будет объявлено вместе со стартом продаж», – уточнили в пресс-службе.

Avatr 11

Avatr 11 представляет собой инновационный электромобиль, сочетающий в себе самые современные технологии, элегантный дизайн и мощную производительность. Модель создана с учетом высочайших стандартов экологичности, и является отличным выбором для покупателей, ценящих меры по сокращению углеродного следа.

Avatr 11

Первая модель люксового бренда Avatr будет доступна на рынке России в трех комплектациях: 90 kWh RWD 5 seats, 116 kWh AWD 5 seats и 116 kWh AWD 4 seats. Кроссовер отличают премиальные материалы отделки, передовые технологии, динамичность и стильный дизайн. У Avatr 11 просторный салон, обеспечивающий пассажиров высоким уровнем комфорта, свойственным автомобилям класса «люкс».

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Источник: пресс-служба Changan Motors Rus