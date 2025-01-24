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Теперь вы можете оценить работу общественного транспорта легко и быстро

Свыше 7 тысяч автобусов и электробусов Москвы имеют QR-коды для оценки поездки

Москва развивает современные пассажирские сервисы, чтобы поездки были еще комфортнее.

В салоне каждого автобуса и электробуса Мосгортранса можно поставить оценку и оставить отзыв о работе транспорта на маршруте.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры могут оставить отзыв о поездке с помощью QR-кода, который есть в каждом автобусе и электробусе Мосгортранса. За 2024 год сервисом воспользовались 20 тыс. раз.

QR-код для оценки работы общественного транспорта
QR-код для оценки работы общественного транспорта

Стикеры с QR-кодами размещены на кабине водителя и в салоне автобусов и электробусов. С их помощью можно оценить качество поездки, оставить отзыв или обращение, а также поблагодарить водителя. Кроме того, можно сообщить о забытых вещах. Обратная связь позволяет сделать поездки пассажиров еще комфортнее.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

В Москве свыше 7 тыс. автобусов и электробусов Мосгортранса, которые обслуживают более чем 700 маршрутов. Пассажиры могут отсканировать специальный QR-код в салоне и оставить отзыв о поездке. Мы продолжаем внедрять удобные цифровые сервисы в работу наземного транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина.

Чтобы воспользоваться сервисом:

  • наведите камеру смартфона на QR-код
  • перейдите по ссылке
  • в открытой анкете оцените комфорт поездки и оставьте комментарий
  • сообщите о забытых вещах или внесите предложение по улучшению
  • укажите номер маршрута и прикрепите фото или видеоматериалы

Москва активно развивает наземный городской транспорт для повышения качества обслуживания пассажиров. Только за 2024 год в городе запустили более чем 70 новых электробусных маршрутов. Это в 2 раза больше, чем запустили в 2023 году. В парки Мосгортранса пришли более 800 электробусов от ПАО «КАМАЗ» и ЛиАЗ, в том числе 600 в новом дизайне. Кроме того, в столице скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам.

Всего за 2024 год на маршрутах автобусов и электробусов пассажиры совершили более 1 миллиарда поездок. Общее число поездок на электробусах за прошедший год превысило 200 млн.

Источник: Дептранс Москвы

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Лежнин Роман
Количество просмотров 30
24.01.2025 
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