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Склады полны, а скидок на новые авто не будет: эксперты раскрыли причины

Эксперт Тюктеев: для повышения продаж автопроизводители не смогут снижать цены

В России склады полны новыми автомобилями, но скидок на машины ожидать не стоит, считают автоэксперты.

Так, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отмечает, что в целях повышения продаж ни дилеры, ни автопроизводители не смогут снизить цены: запас маржи исчерпан из-за высокой стоимости финансирования и индексации утильсбора.

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Эксперт пояснил, что первое полугодие на 80% уже распланировано с учетом логистических сроков поставок из-за рубежа, объемы поставок на второе полугодие 2025 года будут планироваться по итогам динамики продаж в первые четыре месяца текущего года.

Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов солидарен с Тюктеевым в том плане, что скидок на машины не будет. Он замечает, что авто будут только дорожать, так как утильсбор еще больше вырос с 1 января. Также не стоит забывать про курс рубля.

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В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» пояснили, что официальные дилеры заинтересованы в повышении спроса, но у них отсутствует ресурс для снижения цен.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 20
26.01.2025 
Фото:Depositphotos
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