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Nissan вернет былую славу с новым стильным и технологичным седаном

Nissan совместно с Dongfeng выпустит в Китае новый электрический седан Nissan N7

Японский автопроизводитель Nissan готовит к запуску полностью электрический седан Nissan N7, разработанный совместно с китайским автогигантом Dongfeng.

Представленный на автосалоне в Гуанчжоу, Nissan N7 уже успел вызвать немалый интерес. Его официальный запуск запланирован на май 2025 года.

Nissan N7
Nissan N7
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Внешне Nissan N7 представляет собой стильный пятиметровый седан с габаритными размерами 4930x1895x1487 мм и внушительной колесной базой в 2915 мм. Его дизайн, по слухам, во многом вдохновлен успешным Dongfeng eπ 007, с которым он делит схожие параметры. Покупатели смогут выбрать один из вариантов колесных дисков – 17- или 19-дюймовые.

Сердцем Nissan N7 станет электрическая силовая установка от Dongfeng, предлагающая два варианта мощности: 160 кВт (215 л.с.) в базовой комплектации и 200 кВт (268 л.с.) в топовой. Запас хода обеспечит литий-железо-фосфатный аккумулятор производства Dongfeng-Sunwoda, точная емкость которого пока не разглашается.

Nissan N7
Nissan N7

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Внутри Nissan N7 покупателей ожидает современная информационно-развлекательная система на базе мощного чипа Qualcomm Snapdragon 8295P, обеспечивающего плавную и быструю работу. Система автономного вождения, разработанная совместно Dongfeng Nissan и Momenta, обещает высокий уровень безопасности и комфорта.

Nissan N7 будет доступен исключительно на китайском рынке, где его цена, согласно предварительным данным, составит от 160 000 до 180 000 юаней (примерно 2,2-2,4 млн рублей).

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 27
25.01.2025 
Фото:Nissan
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