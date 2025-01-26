В Россию вернулся недорогой надежный японский кроссовер по цене «китайца»

Новые Nissan Qashqai продаются в России по цене от 2,6 млн рублей

На фоне растущей конкуренции среди бюджетных кроссоверов в России, на рынок вернулся Nissan Qashqai второго поколения. Этот автомобиль, который ранее выпускался на петербургском заводе, теперь предлагается в импортной версии, собранной в Китае.

Одним из главных преимуществ нового Nissan Qashqai является его цена. На данный момент его можно приобрести под заказ от 2 600 000 рублей, что делает его более привлекательным вариантом по сравнению с китайскими конкурентами.

Nissan Qashqai

Например, базовая версия Geely Coolray стоит минимум 2 799 190 рублей, а популярный Chery Tiggo 7 Pro Max начинается от 2 780 000 рублей. Даже Jetta VS5, построенный на узлах Volkswagen, обойдется минимум в 2 952 000 рублей.

Заказные автомобили Nissan Qashqai предлагают различные компании, и условия могут варьироваться. Например, одна из компаний из Иркутска предлагает минимальную цену в 2 600 000 рублей, включая все возможные расходы и без скрытых комиссий. Ориентировочный срок поставки составляет от 14 до 18 дней.

Интерьер Nissan Qashqai

Что касается комплектации, то по фотографиям видно, что предлагаемые автомобили имеют богатый набор опций. В базовой версии присутствуют кожаный салон, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, а также полноценная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем.

Тем не менее, не все предложения одинаково выгодны. Автомобили, доступные из наличия, стоят значительно дороже. Например, частный продавец из Москвы предлагает Nissan Qashqai за 3 090 000 рублей, а официальный дилер из Воронежа установил минимальную цену на уровне 3 360 000 рублей.

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Источник: Автоновости дня