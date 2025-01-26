В Россию вернулся недорогой надежный японский кроссовер по цене «китайца»

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Новые Nissan Qashqai продаются в России по цене от 2,6 млн рублей

На фоне растущей конкуренции среди бюджетных кроссоверов в России, на рынок вернулся Nissan Qashqai второго поколения. Этот автомобиль, который ранее выпускался на петербургском заводе, теперь предлагается в импортной версии, собранной в Китае.

Одним из главных преимуществ нового Nissan Qashqai является его цена. На данный момент его можно приобрести под заказ от 2 600 000 рублей, что делает его более привлекательным вариантом по сравнению с китайскими конкурентами.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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Например, базовая версия Geely Coolray стоит минимум 2 799 190 рублей, а популярный Chery Tiggo 7 Pro Max начинается от 2 780 000 рублей. Даже Jetta VS5, построенный на узлах Volkswagen, обойдется минимум в 2 952 000 рублей.

Заказные автомобили Nissan Qashqai предлагают различные компании, и условия могут варьироваться. Например, одна из компаний из Иркутска предлагает минимальную цену в 2 600 000 рублей, включая все возможные расходы и без скрытых комиссий. Ориентировочный срок поставки составляет от 14 до 18 дней.

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

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Что касается комплектации, то по фотографиям видно, что предлагаемые автомобили имеют богатый набор опций. В базовой версии присутствуют кожаный салон, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, а также полноценная мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем.

Тем не менее, не все предложения одинаково выгодны. Автомобили, доступные из наличия, стоят значительно дороже. Например, частный продавец из Москвы предлагает Nissan Qashqai за 3 090 000 рублей, а официальный дилер из Воронежа установил минимальную цену на уровне 3 360 000 рублей.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 6
26.01.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+14