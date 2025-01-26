Популярный бюджетный седан рекордно подешевел на российском рынке

Kaiyi снизила цены на седан E5 в версии Luxury на 135 тыс. рублей

Цена на версию Luxury седана Kaiyi E5 неожиданно упала на внушительные 135 тысяч рублей. Это снижение на 6% от предыдущей стоимости делает модель значительно привлекательнее для потенциальных покупателей. Теперь приобрести Kaiyi E5 Luxury можно всего за 2 115 000 рублей.

Эксперты портала «Цена Авто», первыми сообщившие о снижении стоимости, пока не озвучивают конкретных причин.

Kaiyi E5

Важно отметить, что снижение цены коснулось только версии Luxury. Остальные три комплектации – Standard, Luxury+, и Luxury Sport – сохранили свои прежние цены, оставаясь в диапазоне от 2 115 000 до 2 360 000 рублей.

Kaiyi E5 оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 147 л.с. В зависимости от комплектации, автомобиль может быть оборудован вариаторной трансмиссией или механической коробкой передач (только в версии Standard).

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Источник: Тарантас Ньюс