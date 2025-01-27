Забыл дома СТС – машину эвакуируют. Это справедливо?

Нилов: Отсутствие у водителя документов на машину угрозы безопасности не несет

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил законопроект, которым предлагается не эвакуировать машину при отсутствии у водителя регистрационных документов на нее, за исключением случаев угона авто.

В пояснительной записке к документу говорится, что чаще всего автомобилисты забывают СТС дома или на работе. При этом в большинстве случаев проблему можно быстро решить, так как родственники или знакомые, как правило, привозят забытые документы. Однако не все водители могут устранить причину задержания сразу на месте, сетует депутат.

При этом уровень значимости оснований для задержания ТС для безопасности в различных случаях существенно отличается.

Ведь нельзя сопоставить обычную забывчивость водителя с тем, что, например, у его автомобиля неисправна тормозная система, или когда оказывается, что водитель нетрезв. В этих случаях автомобиль эвакуируют, но ведь такие ситуации действительно представляют угрозу на дороге.

Отсутствие же при проверке у водителя документов на ТС, если они у него по факту есть, на безопасность дорожного движения никах не влияет.

Еще более странным депутату кажется то, что при отсутствии у водителя, например, водительских прав или полиса ОСАГО автомобиль задержанию не подлежит.

Он считает, что если у водителя при себе нет документов на машину, задерживать ее нужно только в случае доказанного угона, а это инспектор может легко «пробить» по электронной базе.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram