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Toyota RAV4 2026 года: что нам ждать от кроссовера 6-го поколения

Дизайн кроссовера Toyota RAV4 2026 года станет современнее и агрессивнее

Спустя шесть лет пятое поколение RAV4 уступает место новой модели, хотя она может оказаться не такой уж и «революционной».

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Toyota RAV4 2026 года в камуфляже
Toyota RAV4 2026 года в камуфляже

Основные изменения в новом RAV4 будут касаться внешнего вида. Ожидается, что RAV4 получит новые элементы в оформлении передней части, включая круглые дневные ходовые огни и решетку радиатора с сотовой структурой. Однако, несмотря на обновление, общий стиль машины останется узнаваемым.

Toyota RAV4 2026 года - неофициальный рендер
Toyota RAV4 2026 года - неофициальный рендер

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Задняя часть также претерпит незначительные изменения, включая светодиодные задние фонари, которые теперь будут растягиваться по всей ширине кузова, и современную отделку с серебристыми вставками в нижней части.

В целом, внешний вид станет более агрессивным и современным.

Салон нового RAV4 также получит улучшения. Ожидается, что будут использованы более качественные материалы отделки и улучшенная мультимедийная система, включая большой экран с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa.

Стоит ожидать появления проекционного дисплея, панорамного люка, а также беспроводной зарядки.

Toyota RAV4 2026 года в камуфляже
Toyota RAV4 2026 года в камуфляже

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Что касается двигателей, то, вероятно, Toyota сохранит проверенные агрегаты. Можно ожидать возвращение 2,5-литрового мотора и гибридной версии с улучшенной эффективностью. А вот полностью электрическая версия RAV4 пока не предусмотрена. Компания рассматривает возможность доработки платформы, что позволит предложить на рынке новый электрически кроссовер.

Ожидается, что Toyota представит обновленный RAV4 в конце 2025 года, а продажи стартуют осенью 2026 года. Цена нового автомобиля, скорее всего, останется на уровне стоимости текущей модели – от 29 000 до 30 000 долларов.

Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Количество просмотров 15
27.01.2025 
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+25