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Опасный обгон стал причиной ДТП с участием трех авто в Краснодарском крае

В Отрадненском районе в аварии один человек погиб и шестеро пострадали

В Отрадненском районе Краснодарского края 26 января около шести вечера произошла авария. При обгоне водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Lada Kalina. Затем этого он врезался в Жигули.

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«Японка» нашей сборки от 2 млн рублей – что с ней не так?

В результате ДТП скончался пассажир Lada Kalina. Число пострадавших уточняется, шестерых человек, среди которых двое несовершеннолетних, осмотрели медики.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: Госавтоинспекция Краснодарского края

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 5
27.01.2025 
Фото:МВД Медиа
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