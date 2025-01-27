Опасный обгон стал причиной ДТП с участием трех авто в Краснодарском крае

В Отрадненском районе в аварии один человек погиб и шестеро пострадали

В Отрадненском районе Краснодарского края 26 января около шести вечера произошла авария. При обгоне водитель иномарки выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Lada Kalina. Затем этого он врезался в Жигули.

В результате ДТП скончался пассажир Lada Kalina. Число пострадавших уточняется, шестерых человек, среди которых двое несовершеннолетних, осмотрели медики.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: Госавтоинспекция Краснодарского края