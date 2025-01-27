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Надежный и экономичный японский седан снова доступен в России

Дилеры привезли в Россию Toyota Camry 2025 года по цене 6,2 млн рублей

В РФ появились в продажи седаны Toyota Camry 2025 модельного года, их поставляют по параллельным каналам. Стоит автомобиль 6,2 млн рублей.

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Camry XV80 из Китая оснащена гибридной силовой установкой на базе ДВС мощностью 197 л.с. и вариатором. Седан предлагается в комплектации Premium, включающей систему кругового обзора, подогревы руля и сидений, память положения кресел на настройки, двухзонный климат-контроль и многое другое.

Toyota Camry
Toyota Camry

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 24
27.01.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
-14