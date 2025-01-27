Надежный и экономичный японский седан снова доступен в России

Дилеры привезли в Россию Toyota Camry 2025 года по цене 6,2 млн рублей

В РФ появились в продажи седаны Toyota Camry 2025 модельного года, их поставляют по параллельным каналам. Стоит автомобиль 6,2 млн рублей.

Camry XV80 из Китая оснащена гибридной силовой установкой на базе ДВС мощностью 197 л.с. и вариатором. Седан предлагается в комплектации Premium, включающей систему кругового обзора, подогревы руля и сидений, память положения кресел на настройки, двухзонный климат-контроль и многое другое.

Toyota Camry

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»