Надежный и экономичный японский седан снова доступен в России
Дилеры привезли в Россию Toyota Camry 2025 года по цене 6,2 млн рублей
В РФ появились в продажи седаны Toyota Camry 2025 модельного года, их поставляют по параллельным каналам. Стоит автомобиль 6,2 млн рублей.
Camry XV80 из Китая оснащена гибридной силовой установкой на базе ДВС мощностью 197 л.с. и вариатором. Седан предлагается в комплектации Premium, включающей систему кругового обзора, подогревы руля и сидений, память положения кресел на настройки, двухзонный климат-контроль и многое другое.
Toyota Camry
Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Российская газета»
Фото:Toyota
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27.01.2025
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Camry (7)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Недостатки:
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Комментарий:
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.
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