Легендарный ЗИМ в хорошем состоянии — всего за 2 млн рублей?

В Чите выставили на продажу редкий советский автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ

На маркетплейсах появилось объявление о продаже редкого советского автомобиля ГАЗ-12 (ЗИМ, Завод имени Молотова) – по данным «За рулем», с 1950 по 1960 год было выпущено всего 21 527 таких машин, включая модификации для такси и Службы скорой помощи.

Продающийся в городе Чита экземпляр, согласно приведенной информации, сошел с конвейера в 1954 году. Пробег для 71-летнего автомобиля указан совсем «детский» – если верить написанному, он составляет каких-то 7142 км. Салон перетянут, лишен откидных кресел среднего ряда и порадует всех, кроме поклонников аутентичного облика. Выглядит хорошо.

Матчасть сохранена оригинальная: указанная мощность двигателя составляет 90 л.с. (столько и было у 3,5-литровой «шестерки» ГАЗ-12), коробка передач – механическая. Судя по фото, состояние кузова до подозрительного неплохое. Удивляет и цена: ровно 2 млн рублей.

Семиместный седан ГАЗ-12 (ЗИМ) был первой в истории горьковской моделью с изображением оленя на эмблеме. Ее спроектировали в рекордные сроки – чуть более чем за два года. Предназначен ГАЗ-12 был, в основном, для советской и партийной номенклатуры. Машину можно было и купить, но покупателей на дорогущий седан в СССР было ничтожно мало... Зато в 1960-е в Москве можно было прокатиться на ЗИМе, потому что его использовали как маршрутное такси.

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Источник: Дром