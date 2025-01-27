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Знакомый надежный седан Chevrolet продают в России по цене Весты

В Россию привезли новый седан Chevrolet Lacetti по цене от 1,85 млн рублей

Новый Chevrolet Lacetti 2023 г. в. без пробега дилер из Тюмени продает за 1 850 000 рублей. Для сравнения, седан Lada Vesta в топовой комплектации Techno со 106-сильным мотором и МКП стоит от 1 885 000 рублей.

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Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti

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Предлагается Chevrolet Lacetti узбекской сборки, под капотом этого автомобиля 1,5-литровый 106-сильный атмосферник с цепным приводом ГРМ и 6-ступенчатая АКП. У седана есть две фронтальные подушки безопасности, ABS, кондиционер, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, подогрев заднего стекла и передних сидений, люк в крыше и прочее.

Chevrolet Lacetti
Chevrolet Lacetti

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Модель оснащена многорычажной подвеской сзади, гидравлическим усилителем руля и дисковыми тормозами на всех колесах. Покупатель получит заводскую гарантию на три года или 100 000 км пробега.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 16
27.01.2025 
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Lacetti (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Lacetti  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52
+1