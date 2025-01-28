Появилась новая схема мошенничества с уплатой штрафов

Депутат Гаврилов предупредил, что мошенники предлагают оплатить штрафы через СБП

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов из КПРФ сообщил о новом виде мошенничества, когда злоумышленники предлагают оплатить штрафы и пени через систему быстрых платежей (СБП).

Пользователи могут получить уведомление о якобы существующей задолженности, в котором указана сумма с начисленными штрафами или пенями за просрочку. В таких сообщениях часто предлагают немедленно оплатить долг через СБП, предоставляя QR-код или ссылку для перевода средств.

Эти сообщения могут выглядеть вполне убедительно, поскольку часто содержат официально оформленный текст, ссылки на законодательные акты или угрозы последствий в случае неоплаты. Однако, по словам Гаврилова, цель мошенников – заставить людей действовать быстро, не проверяя данные.

«Важно помнить, что СБП – это лишь платежный инструмент. Он не предусматривает автоматического расчёта пеней или штрафов. Всю информацию о задолженности следует проверять через официальные источники, такие как личный кабинет на сайте ФНС или портал госуслуг. Если вы видите в уведомлении ссылки или QR-коды, нужно убедиться, что они ведут на официальный ресурс, прежде чем производить оплату», – отметил депутат.

Гаврилов добавил, что при переводах через СБП могут быть предложены ложные ссылки или QR-коды, которые направляют на мошеннические ресурсы с неверными реквизитами получателя.

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Источник: РИА Новости