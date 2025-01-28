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Почему нельзя одновременно нажимать педали тормоза и газа на авто с АКП — объясняем

Водителям рассказали, как продлить ресурс автоматической коробки передач

Чтобы продлить срок службы автоматической коробки передач, нужно следовать ряду правил, а также избегать агрессивного стиля вождения. Эксперты ресурса Pravda.Ru объяснили, что категорически не следует делать автовладельцам.

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В первую очередь, нежелательно одновременно нажимать педали газа и тормоза.

«Многие пытаются активно стартовать таким образом, однако это увеличивает нагрузку на трансмиссию, что ускоряет износ механических деталей и может привести к поломке», – предупреждают автоэксперты.

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Следует воздержаться от эксплуатации автомобиля на бездорожье или пытаться забраться на подъем на минимальной скорости. У современных роботов и вариаторов такие маневры могут вызвать перегрев сцепления или ремня и привести к повреждению коробки передач.

Кроме того, чревато буксировать тяжелые прицепы или двигаться на перегруженном автомобиле и при этом ускоряться или резко тормозить. Нагрузка на АКП в таком случае неминуемо возрастет, и она попросту не выдержит такого давления.

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При парковке на уклоне рекомендуется сначала активировать стояночный тормоз и только после этого переключать в режим Parking. Благодаря этому минимизируется дополнительное давление на элементы коробки передач.

Следует своевременно менять масло в автоматической коробке передач, эту процедуру следует проводить каждые 50 тыс. км пробега, а в случае сложных условий эксплуатации – сократить этот показатель.

При минусовых температурах в холодное время года не стоит сразу после старта резко ускоряться или тормозить. Движение автомобиля первые несколько километров должно проходить в плавном, щадящем режиме, чтобы дать прогреться всем компонентам, подытожили эксперты.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 8
28.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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