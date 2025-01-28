#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
28 января
В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит
В Казани продают самодельный спорткар за 7,5...
Avatr 11
28 января
В России продают кроссовер с пожизненной гарантией – известны цены 3-х комплектаций
В России стартовали продажи кроссовера...
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
28 января
Россияне смогут оформлять извещение о ДТП через «Госуслуги»
ГД РФ приняла закон о новом способе оформления...

Новая «шестиступка» АВТОВАЗа — вот на каких моделях она появится!

Максим Кадаков: следующей моделью с 6-ступенчатой коробкой станет Веста Спорт

В начале текущей недели АВТОВАЗ начал устанавливать на автомобили Lada Vesta 6-ступнчатую механическую коробку передач. Как уже сообщал «За рулем», узел поставляет китайская компания WanLiYang (WLY) – та самая что ранее начала оснащать Весту и Ауру своим вариатором CVT18.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

До сих пор 6-ступенчатых коробок на вазовских машинах никогда не было. Новая коробка рассчитана на крутящий момент до 220 Нм, что с лихвой перекрывает возможности вазовского двигателя 1.8 Evo, с которым она составит пару. Коробка прошла адаптацию под автомобили Lada. А на какие модели она будет ставиться, кроме Lada Vesta?

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Новую коробку 6МТ будут ставить на Весту со всеми типами кузова. Следующей моделью с 6-ступенчатой коробкой станет Веста Спорт. Затем коробку должны поженить с другими моторами. Появится она и на Искре.

Веста с 6-ступенчатыми коробками поступит в продажу в ближайшие недели. Цены объявят позже. Кроме того, в этом году ждем внедрения климат-контроля и бесключевого доступа с карточкой вместо ключа.

Напомним, что товарные экземпляры седана Искра должны начать сходить с главного конвейера АВТОВАЗа уже в марте 2025 года.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Веста Спорт, которую будет выпускать дочернее подразделение ООО «Лада Спорт», появится чуть позже – выход мощной модификации на рынок планируется во втором квартале 2025 года. Вполне вероятно, что 6-ступенчатая коробка появится на этих автомобилях прямо со старта производства. Отдача двигателя 1.8 у Весты Спорт 2018 модельного года составляла 145 л.с., а характеристики обновленной версии пока не сообщаются.

Источник: Максим Кадаков

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 27
28.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1