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Онлайн-продажи авто низкие, но за ними будущее: эксперт о пользе маркетплейсов

Вице-президент НАС Шапарин назвал ключевой фактор продаж авто на маркетплейсах

Прозрачность маркетплейсов является одним из ключевых факторов продажи автомобилей на таких ресурсах. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

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«За маркетплейсами, безусловно, будущее для значительной части граждан. Продажа авто на таких площадках – это прозрачность. Ты покупаешь товар, у которого есть цена. Нет необходимости договариваться с каким-то менеджером, который будет прикручивать тебе допы разного рода и навязанные услуги», – убежден вице-президент НАС.

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При этом Шапарин признает, что на текущий момент показатели продаж автомобилей на онлайн-платформах пока остаются крайне низкими. Он обратил внимание, что остается юридический нюанс. При этом он обращает внимание на тот факт, что перед внесением предоплаты покупателю нужно очень тщательно и грамотно подходить к заключению договора купли-продажи. Дело в том, что в случае с маркетплейсами будущий владелец машины отдает свои деньги посреднику в виде такой онлай-площадки.

«По большому счету это будущее модели продаж автомобиля, потому что дилер в нынешней конфигурации никакой добавленной пользы уже ни для кого не несет и не создает», – отмечает Шапарин.

Напомним, ранее Шапарин положительно оценил идею реализации новых автомобилей посредством онлайн-сервисов. При этом он выразил мнение, что такой способ требует доработки в юридической части.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 16
28.01.2025 
Фото:Depositphotos
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