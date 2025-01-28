Онлайн-продажи авто низкие, но за ними будущее: эксперт о пользе маркетплейсов

Вице-президент НАС Шапарин назвал ключевой фактор продаж авто на маркетплейсах

Прозрачность маркетплейсов является одним из ключевых факторов продажи автомобилей на таких ресурсах. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«За маркетплейсами, безусловно, будущее для значительной части граждан. Продажа авто на таких площадках – это прозрачность. Ты покупаешь товар, у которого есть цена. Нет необходимости договариваться с каким-то менеджером, который будет прикручивать тебе допы разного рода и навязанные услуги», – убежден вице-президент НАС.

При этом Шапарин признает, что на текущий момент показатели продаж автомобилей на онлайн-платформах пока остаются крайне низкими. Он обратил внимание, что остается юридический нюанс. При этом он обращает внимание на тот факт, что перед внесением предоплаты покупателю нужно очень тщательно и грамотно подходить к заключению договора купли-продажи. Дело в том, что в случае с маркетплейсами будущий владелец машины отдает свои деньги посреднику в виде такой онлай-площадки.

«По большому счету это будущее модели продаж автомобиля, потому что дилер в нынешней конфигурации никакой добавленной пользы уже ни для кого не несет и не создает», – отмечает Шапарин.

Напомним, ранее Шапарин положительно оценил идею реализации новых автомобилей посредством онлайн-сервисов. При этом он выразил мнение, что такой способ требует доработки в юридической части.