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Кожаный салон, 4х4 и богатое оснащение – раскрыты цены крутого внедорожника

На рынок РФ выходит новый 245-сильный внедорожник Tank 400 в двух комплектациях

Новый внедорожник Tank 400 выходит на рынок России в двух комплектациях. Модели появятся у дилеров в середине февраля по цене от 5,8 и 6,2 млн рублей соответственно. Об этом рассказали в пресс-службе Great Wall Motor.

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Силовой агрегат модели представлен бензиновым 4-цилиндровым мотором объемом 2,0 л мощностью 245 л.с. (380 Нм). В паре с ним работает 9-ступенчатая АКП. Система полного привода (Torque-on-Demand) с муфтой автоматического распределения тяги на переднюю ось с возможностью полной блокировки, а также передней, задней и межосевой блокировкой дифференциалов, понижающей передачей и 12 режимами движения.

Tank 400
Tank 400

Для разгона до первой «сотни» внедорожнику понадобится 9,7 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч. Длина внедорожник составляет 4985 мм, размер колесной базы 2850 мм, дорожный просвет – 235 мм.

Tank 400
Tank 400

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В списке оснащения заявлены ассистенты движения на спуске и подъеме, функция поддержания малой скорости, система помощи при повороте и защита моторного отсека снизу. В базовой версии есть цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с 16,2-дюймовым дисплеем, трехзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора с функцией «прозрачного» капота.

За отдельную плату покупатели смогут установить проекционный дисплей и выдвижные шторки на стеклах дверей заднего ряда, отделанный кожей наппа салон, улучшенные кресла и другие опции.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Tank
Количество просмотров 10
28.01.2025 
Фото:Tank
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