Новая Нива — Lada T-134. Все подробности!

Владимиру Путину показали макет Новой Нивы — кроссовера Lada T-134

Во время визита на АВТОВАЗ 28 января 2025 года Владимиру Путину продемонстрировали макет перспективного кроссовера Lada T-134. Во время демонстрации исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев отметил, что образ модели «стилизован по Ниве». Сообщается также, что базой для модели послужит платформа Lada Vesta. Таким образом, проект новой Нивы можно считать в полной мере возобновленным.

Как пишут независимые СМИ, на презентации сообщалось, что кодовое название T-134 должно отсылать к советским танку Т-34 и авиалайнеру Ту-134. Эти ассоциации призваны подчеркнуть простоту, практичность и надежность автомобиля, а также помочь в получении господдержки в реализации проекта.

Макет Lada T-134, 28 января 2025 года

Источник пишет, что Лада Т-134 – это не что иное, как проект адаптации дизайн-проекта так называемой Нивы-3 под архитектуру Весты. Напомним, изначально «новая Нива», облик которой в январе 2021 года появился под началом преемника Стива Маттина, шеф-дизайнера Жан-Филиппа Салара, должна была базироваться на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS, как Dacia Duster и Bigster.

Рендер Lada Niva Vision, 14 января 2021 года

Этот проект активно развивался в 2020-2021 годах и, по планам, новая Нива должна была появиться в 2024 году. Новая Нива мыслилась как полноприводный автомобиль, причем систему 4х4 должны были привнести в платформу именно вазовские специалисты.

Однако в ноябре 2023 года Максим Соколов говорил о появлении полного привода на вазовских машинах уже в перспективе 2026-2027 годов, а декабре того же года стало известно, что проект новой Нивы встал на паузу.

Летом 2023 года появились неофициальные сведения о возобновлении работ по новому внедорожнику. Тогда же стало известно о смене платформы: сообщалось, что степень готовности Нивы на CMF-B-LS была очень высокой, но к моменту возобновления работ закончить этап индустриализации не представлялось возможным.

Сейчас проект Lada T-134 (Новая Нива), «переехавший» на платформу Весты, находится на начальной стадии – указывается, что реальных НИОКР еще не проводилось (хотя летом 2023-го тот же источник замечал, что научно-исследовательские работы уже идут) – поэтому сроки реализации неясны. По независимым предварительным оценкам, Новая Нива может появиться в серии примерно в 2028 году.

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Источник: Президент России, РИА Новости, Российская газета, Автопоток, RCI News