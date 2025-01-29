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В Россию в 2024 году ввезли более миллиона единиц транспорта

Стало известно, на какую сумму пополнился федеральный бюджет за счет утильсбора

Федеральный бюджет в 2024 году пополнился более чем на один триллион рублей благодаря утилизационному сбору. Это в 1,7 раза больше, чем в 2023 году, рассказали в Минфине РФ.

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Отмечается, что утильсбор стал одной из самых быстрорастущих статей дохода государственной казны. Утильсбор призван компенсировать расходы на утилизацию выводимого из эксплуатации транспорта. Его платят и автопроизводители, и дистрибьюторы.

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Физические лица тоже платят утильсбор при ввозе автомобилей на территорию РФ из-за рубежа. Причем, если машина куплена для личного использования, на таможне применяют понижающие коэффициенты. В Минфине уточнили, что в 2024 году выплачено 669 млрд рублей на ввозимые в нашу страну автомобили, еще 417 млрд рублей выплачено на произведенные авто на территории РФ. Примечательно, что локальным автопроизводителям сбор компенсирует государство.

Собранные средства на 1,1 трлн рублей на 13% превышают показатели уточненного бюджетного прогноза в 967 млрд рублей. Благодаря утильсбору федеральный бюджет получил 659 млрд рублей.

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Такие показатели в Минфине объясняют не только ростом утильсбора, но и ростом импорта. Согласно подсчетам, в 2024 году в Россию ввезли более миллиона единиц транспорта. Прогнозируется, что в 2025 году этот показатель может достигнуть более 2 трлн рублей.

Напомним, последнее повышение утильсбора произошло 1 января текущего года, оно затронуло, в основном, электрокары – в октябре прошлого года ставки для них не менялись. Ожидается, что повышение утильсбора будет мотивировать иностранные компании локализовать свое производство на территории России.

Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Ji Haixin/VCG/Visual China Group
Количество просмотров 12
29.01.2025 
Фото:Ji Haixin/VCG/Visual China Group
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