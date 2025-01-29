Седан Chevrolet с надежным мотором стал доступен в России по цене Гранты

В РФ появились в продаже новые седаны Chevrolet Nexia по цене от ₽1,15 млн

Новые седаны Chevrolet Nexia по-прежнему продаются в России. Стоимость начинается от 1 150 000 рублей. Сегодня за такие деньги в России можно купить Lada Granta в комплектации Comfort’24 с двигателем мощностью 106 л.с.

Предлагается Chevrolet Nexia 2022 г. в. в комплектации LS с 5-ступенчатой МКП. У автомобиля есть кондиционер, подогрев заднего стекла, галогенные фары, ABS, центральный замок, фронтальные подушки безопасности и прочие опции.

Chevrolet Nexia

Аналогичные автомобили с 6-ступенчатым автоматом и литыми дисками есть в продаже в Тюмени по цене 1 589 900 и 1 699 900 рублей. У модификации с АКП имеются обогрев боковых зеркал и заднего стекла, электрорегулировка зеркал, аудиомагнитола с четырьмя динамиками, ABS и ESC, две подушки безопасности.

Под капотом Chevrolet Nexia установлен четырехцилиндровый 1,5-литровый атмосферник мощностью 106 л.с. с чугунным блоком цилиндров и цепным приводом ГРМ. Этот мотор отличается высокой надежностью.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

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Источник: «Автоновости дня»