Стала известна реакция госслужащих на инициативу Путина ездить на российских авто

Глава Минпромторга Алиханов: Чиновники готовы пересесть на отечественные авто

Чиновники госкомпаний готовы пересесть на автомобили отечественного производства. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», – подтвердил готовность глава Минпромторга.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин посетил АВТОВАЗ. В ходе своего визита на предприятие российский лидер выразил уверенность, что чиновники и госслужащие должны использовать для своих служебных поездок машины от российского автопрома.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», – подчеркнул глава России.

Также президенту показали макет будущего семиместного минивэна Lada B-Van. Вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев уточнил, что дизайн новинки не окончательный, финальные стилевые решения определят уже в течение ближайших полутора месяцев.

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Источник: t.me/Yunashev_Live