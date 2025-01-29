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Стала известна реакция госслужащих на инициативу Путина ездить на российских авто

Глава Минпромторга Алиханов: Чиновники готовы пересесть на отечественные авто

Чиновники госкомпаний готовы пересесть на автомобили отечественного производства. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

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«Мы согласны. Мы уже. Мы непритязательны», – подтвердил готовность глава Минпромторга.

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Напомним, накануне президент России Владимир Путин посетил АВТОВАЗ. В ходе своего визита на предприятие российский лидер выразил уверенность, что чиновники и госслужащие должны использовать для своих служебных поездок машины от российского автопрома.

«Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, это указание пока не полностью исполнено», – подчеркнул глава России.

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Также президенту показали макет будущего семиместного минивэна Lada B-Van. Вице-президент по техническому развитию и стратегии АВТОВАЗа Евгений Шмелев уточнил, что дизайн новинки не окончательный, финальные стилевые решения определят уже в течение ближайших полутора месяцев.

Источник: t.me/Yunashev_Live

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Светлана Тарасенко
Фото:Kremlin.ru
Количество просмотров 11
29.01.2025 
Фото:Kremlin.ru
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