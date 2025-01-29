Уральские умельцы по архивным чертежам воссоздали первый в мире автомобиль

Первый в мире автомобиль показали в России в день его 139-летия

Воссозданную копию первого в мире автомобиля представили в музейном комплексе Верхней Пышмы. Речь идет о реплике автомобиля Benz Patent-Motorwagen, которую специалисты собрали по архивным чертежам.

Примечательно, что при сборке использовали технологии XIX века, всего по заказу Mercedes-Benz в период с 2003 по 2004 годы собрали уже 150 таких копий.

Мощность двигателя пионера мирового автопрома составляет всего 0,75 л.с. Разогнаться такой Benz способен до 16 км/ч, для привода колес использованы шестеренчатые и ременная передачи. Изобретателем автомобиля считается механик Карл Бенц, на создание бензинового двигателя у него ушло несколько лет.

DRP-37435

Официальную регистрацию Benz Patent-Motorwagen (Патентованный автомобиль Бенца) прошел 29 января 1886 года – именно с этого дня началась автомобильная эра.

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Источник: 66.ru