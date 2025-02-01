Киносага «Форсаж» вдохновила на создание стилизованной обуви

В Индонезии делают на заказ кроссовки и кеды в цветах ливрей гоночных спорткаров

Ателье Mr. Simple Custom в Индонезии специализируется на производстве «тюнинговых» сумок, портмоне, гаджетов и обуви. В частности, специалисты ателье создали десятки вариантов кроссовок и кед в цветах ливрей известных гоночных или киношных машин.

В каталоге есть обувь, стилизованная под цвета спортивных машин Ferrari, Porsche, Subaru и других марок. Есть даже специальная отдельная коллекция в стилистике знаменитой киносаги «Форсаж». Причем для каждого клиента разрабатывают индивидуальный дизайн.

Коллекция кроссовок в стилистике киносаги «Форсаж»

При выполнении заказов используют популярные модели современных кроссовок, предпочтение отдается бренду Nike. Стоимость кастомной обуви варьируется в переделах 300-400 долларов США (29-38,8 тыс. рублей по текущему курсу). Но женских моделей нет, только мужские размеры от 37-го до 46-го. На выполнение заказа уходит от шести до восьми недель, причем доставка бесплатная по всему миру и нет возврата.

Ранее, в 2023 году, в честь 60-летия модели 911 команда Porsche Lifestyle Group в сотрудничестве с Puma выпустила две особые серии кроссовок, посвященных истории культового спорткара. Модель Retro символизирует прошлое, а Heritage – настоящее Porsche 911.

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Источник: mrsimplycustom.store