#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Статус производителя надежных авто под угрозой: концерн объявил еще один отзыв
5 февраля
Статус производителя надежных авто под угрозой: концерн объявил еще один отзыв
Toyota повторно отзывает более 1700 авто из-за...
Топ-5 самых экономичных авто в части расхода бензина
5 февраля
Топ-5 самых экономичных авто в части расхода бензина
Стали известны марки самых экономичных...
Kia K5
5 февраля
Новый седан Kia появился в продаже в России: известна цена
Дилер привез в Россию новый Kia K5 2025 г.в. за...

Киносага «Форсаж» вдохновила на создание стилизованной обуви

В Индонезии делают на заказ кроссовки и кеды в цветах ливрей гоночных спорткаров

Ателье Mr. Simple Custom в Индонезии специализируется на производстве «тюнинговых» сумок, портмоне, гаджетов и обуви. В частности, специалисты ателье создали десятки вариантов кроссовок и кед в цветах ливрей известных гоночных или киношных машин.

В каталоге есть обувь, стилизованная под цвета спортивных машин Ferrari, Porsche, Subaru и других марок. Есть даже специальная отдельная коллекция в стилистике знаменитой киносаги «Форсаж». Причем для каждого клиента разрабатывают индивидуальный дизайн.

Коллекция кроссовок в стилистике киносаги «Форсаж»
Коллекция кроссовок в стилистике киносаги «Форсаж»
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Вода в радиаторе, замерзшие стекла, полный привод и еще 6 зимних опасностей

При выполнении заказов используют популярные модели современных кроссовок, предпочтение отдается бренду Nike. Стоимость кастомной обуви варьируется в переделах 300-400 долларов США (29-38,8 тыс. рублей по текущему курсу). Но женских моделей нет, только мужские размеры от 37-го до 46-го. На выполнение заказа уходит от шести до восьми недель, причем доставка бесплатная по всему миру и нет возврата.

Ранее, в 2023 году, в честь 60-летия модели 911 команда Porsche Lifestyle Group в сотрудничестве с Puma выпустила две особые серии кроссовок, посвященных истории культового спорткара. Модель Retro символизирует прошлое, а Heritage – настоящее Porsche 911.

Источник: mrsimplycustom.store

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:kinopoisk | mrsimplycustom.store
Количество просмотров 721
01.02.2025 
Фото:kinopoisk | mrsimplycustom.store
Поделиться:
Оцените материал:
0