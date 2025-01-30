Надежный, хорошо знакомый «немец» приехал к нам из Китая в местной сборке

Дилеры в России предлагают Volkswagen Tiguan L Pro 2025 года за 4 850 000 рублей

Автомобиль за 4 850 000 рублей предлагает московский дилер. Это китайский Tiguan, он больше европейской версии: габариты кузова составляют 4735 х 1842 х 1682 мм, длина колесной базы - 2791 мм (+110 мм).

Volkswagen Tiguan L Pro

Кроссовер представлен в комплектации R-Line Smart Leadership, в которой, среди прочего, предусмотрено 6 подушек безопасности, датчики дождя и света, 19-дюймовые колеса, камера 360 градусов, дистанционный запуск двигателя и открытие багажника без рук.

Под капотом - двухлитровый мотор (220 л.с.), агрегатируемый 7-ступенчатым роботом DSG, предусмотрена система полного привода.

Этот автомобиль можно приобрести под заказ с учетом растаможки и всех документов, поставить автомобиль обязуются в течение 1-2 недель.

Почти такой же Volkswagen Tiguan L Pro, но 2024 года выпуска и с небольшим пробегом (544 км) предлагает дилер из Балашихи. Но этот автомобиль есть в наличии и просят за него уже 5 299 000 рублей. К нему также прилагается полный комплект документов с растаможкой.

Автомобиль можно приобрести в кредит и по трейд-ину, а дилер обещает свою гарантию.

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Источник, фото: auto.ru