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Стало известно, какие марки авто популярны у чиновников Петербурга

Чиновники Петербурга потратили почти 200 млн рублей на закупку Lada в 2024 году

Самым популярным автомобилем в 2024 году у чиновников Петербурга стала отечественная Lada. По итогам прошлого года заключено 20 контрактов на сумму почти в 200 млн рублей.

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Всего государственные структуры закупили 118 автомобилей марки Lada на 199,5 млн рублей. В совокупном объеме средств, выделенных на приобретение автотранспорта, доля отечественного бренда занимает 52%.

Вторым по популярности автомобилем является Xcite X-Cross 7 – его выпускают на автомобильном заводе «Санкт-Петербург» (ранее принадлежал Nissan). Контракты на поставку 20 авто этой марки заключило бюджетное автотранспортное учреждение «Смольнинское».

Источник: neva.today

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 25
30.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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