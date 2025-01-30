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Авторынок РФ будет затоварен китайскими машинами: к чему это приведет

На авторынке России ожидается переизбыток в 750 тысяч китайских автомобилей

Российские и китайские автомобильные компании в 2025 году планируют продать на отечественном рынке более 1,6 млн новых автомобилей. Последствием этого будет серьезное затоваривание складов, считает экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

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По мнению эксперта, из-за завышенных планов по продажам на склады к дилерам попадут 250 тыс. лишних авто. Вместе с остатками с 2024 года (около 360 тыс. машин) переизбыток составит уже 610 тыс. единиц.

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Отмечается, что нынешние объемы складских запасов могут быть выше, и тогда переизбыток машин составит 750 тыс. штук, рассказали представители крупнейших дилерских холдингов.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отметил, что, по его оценкам, на начало января 2025 года запасы новых легковых машин составили 400-500 единиц. При объемах продаж, сопоставимых с декабрьскими-ноябрьскими (120 тысяч в месяц), запасов на складах хватит на 4-5 месяцев.

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Эксперты считают, что последствием затоваривания будет волна банкротств среди дилеров и уход некоторых брендов из страны.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:IMAGO/CFOTO
Количество просмотров 13
30.01.2025 
Фото:IMAGO/CFOTO
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