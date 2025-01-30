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Знакомый и надежный: назван лидер продаж среди иномарок с пробегом в РФ

«Автостат» перечислил десять самых популярных иномарок с пробегом в РФ

Лидером по продажам на вторичке в России по итогам 2024 года среди иномарок стал Kia Rio. Было реализовано 124,7 тыс. единиц. Далее следуют Hyundai Solaris (120,2 тыс. штук) и Ford Focus (110,4 тыс. штук).

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В десятку самых популярных иномарок на вторичке также вошли Toyota Corolla, Toyota Camry, Volkswagen Polo, Renault Logan, Chevrolet Niva, Skoda Octavia и Opel Astra.

В прошедшем году в России было куплено 6,04 млн б/у легковушек. Это на 6% больше, чем годом ранее.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов за 2 млн рублей, которые можно взять вместо нового «китайца».

KIA Rio
Hyundai Solaris
Ford Focus
Toyota Corolla
Toyota Camry

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Автостат | От производителей
Количество просмотров 253
30.01.2025 
Фото:Автостат | От производителей
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