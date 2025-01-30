Знакомый надежный «немец» в хорошей комплектации снова доступен в России

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Дилер привез в РФ новый кроссовер Volkswagen Tiguan R за 5,95 млн рублей

Дилер из Нижнего Новгорода продает новый полноприводный Volkswagen Tiguan L Pro в заряженной модификации R стоимостью 5 950 000 руб. Автомобиль предлагается с бензиновой силовой установкой объемом 2,0 л мощностью 320 л.с., роботом.

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У кроссовера есть шесть подушек безопасности, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ряд систем активной безопасности и прочее.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

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Volkswagen Tiguan L Pro представляет собой спецверсию кроссовера для китайского рынка, где официально предлагают удлиненную модификацию L. Она немного длиннее базового Tiguan для европейского рынка (4735 мм против 4509 мм).

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов за 2 млн рублей, которые можно взять вместо нового «китайца».

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 5
30.01.2025 
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+66