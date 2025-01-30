Основные правила и тонкости выбора подержанной машины: ответ эксперта

Эксперт Антюфьев рассказал, на что обратить внимание при покупке авто с пробегом

Покупка машины на вторичном рынке требует внимательности и осторожности. Правильный подход к выбору позволит избежать серьезных проблем и финансовых потерь в будущем, отмечает руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг» Валерий Антюфьев. Он перечислил основные правила выбора б/у машины.

Определить бюджет

Для начала нужно определить бюджет. Он должен включать не только стоимость автомобиля, но и дополнительные расходы, рассказал специалист. В среднем, нужно закладывать около 10% от стоимости на первичное обслуживание и возможный ремонт. Сюда входят затраты на регистрацию в ГИБДД, страховку, диагностику и замену расходных материалов.

Комментарий эксперта:

Валерий Антюфьев, руководитель отдела оценки колесной техники ГК «Альфа-Лизинг»:

– Следующий важный этап – сбор информации о выбранной модели. Необходимо изучить типичные проблемы, слабые места конструкции, стоимость запасных частей и обслуживания. Анализ рынка поможет определить среднюю стоимость интересующей модели и адекватность цены конкретного предложения.

Проверка технического состояния

По словам специалиста, особое внимание следует уделить проверке технического состояния авто. Оптимальным считается пробег до 100 тысяч километров, после этого показателя вероятность серьезных поломок существенно возрастает. При осмотре кузова важно обратить внимание на равномерность зазоров между деталями, отсутствие следов коррозии и качество лакокрасочного покрытия. Заводская толщина краски составляет 100-120 микрон – отклонение от этих значений говорит о ремонтных работах.

Юридическая чистота

Это один из ключевых аспектов выбора. Необходимо проверить наличие и подлинность всей документации: паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации. Важно убедиться в отсутствии ограничений, залогов и штрафов. Частая смена владельцев может свидетельствовать о проблемном техническом состоянии.

Осмотр двигателя

При осмотре двигателя стоит насторожиться, если моторный отсек чрезмерно чистый, рассказал специалист. Возможно, так пытаются скрыть протечки технических жидкостей. Необходимо проверить состояние всех шлангов, патрубков и соединений. Сизый или черный дым из выхлопной системы указывает на серьезные проблемы с двигателем.

Состояние салона

Чрезмерный износ руля, педалей и сидений часто свидетельствует об использовании автомобиля в такси. Необходимо проверить работоспособность всех электронных систем, включая стеклоподъемники, климатическую установку и мультимедиа.

Тест-драйв

Это обязательный этап проверки. Отказ продавца в пробной поездке должен насторожить потенциального покупателя. Во время движения не должно быть посторонних звуков, вибраций или нехарактерного поведения автомобиля.

При покупке у официального дилера можно рассчитывать на предпродажную подготовку и гарантию. Однако это не отменяет необходимости тщательной проверки, ведь сокрытие дефектов возможно как частными продавцами, так и в автосалонах, рассказал Антюфьев.

По его словам, в процессе торга нужно учитывать выявленные недостатки. Наличие нерабочих элементов, следы ремонта или нестандартное оборудование могут стать основанием для снижения цены. При этом важно не торопиться с принятием решения, так как спешка при выборе часто приводит к приобретению проблемного автомобиля, рассказал специалист.

Грамотный подход к выбору автомобиля на вторичном рынке требует времени и внимания к деталям, но позволяет найти достойный вариант и избежать серьезных проблем в будущей эксплуатации, подытожил Антюфьев.

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