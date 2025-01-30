В России появился новый флагманский Volvo XC90: известна цена
Дилеры привезли в РФ кроссовер Volvo XC90 2025 года за 14 800 000 рублей
В России в продаже появился флагманский Volvo с ДВС. Это кроссовер XC90 2025 года выпуска.
Уточняется, что модель запланирована к поставке на март. Произведен кроссовер в Швеции, в европейской спецификации.
Volvo XC90
Автомобиль предлагается в максимальной комплектации Ultra с 7-местным салоном. Под капотом 250-сильный мотор 2.0, 8-ступенчатая АКП. Привод полный.
Стоит Volvo XC90 2025 года 14 800 000 рублей. Кроссовер в аналогичном исполнении 2024 г.в. обойдется на 300 тысяч дешевле.
Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов за 2 млн рублей, которые можно взять вместо нового «китайца».
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Источник: «Российская газета»
Фото:Volvo
13
30.01.2025
Фото:Volvo
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