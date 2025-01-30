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В России появился новый флагманский Volvo XC90: известна цена

Дилеры привезли в РФ кроссовер Volvo XC90 2025 года за 14 800 000 рублей

В России в продаже появился флагманский Volvo с ДВС. Это кроссовер XC90 2025 года выпуска.

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Уточняется, что модель запланирована к поставке на март. Произведен кроссовер в Швеции, в европейской спецификации.

Volvo XC90
Volvo XC90

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Автомобиль предлагается в максимальной комплектации Ultra с 7-местным салоном. Под капотом 250-сильный мотор 2.0, 8-ступенчатая АКП. Привод полный.

Стоит Volvo XC90 2025 года 14 800 000 рублей. Кроссовер в аналогичном исполнении 2024 г.в. обойдется на 300 тысяч дешевле.

Ранее «За рулем» перечислил топ-5 кроссоверов за 2 млн рублей, которые можно взять вместо нового «китайца».

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Volvo
Количество просмотров 13
30.01.2025 
Фото:Volvo
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