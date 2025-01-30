BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году
В текущем году на рынке РФ ожидается много новинок от представителей китайского и отечественного автопрома, а также возвращение некоторых ушедших брендов, поделился руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
Например, рассчитывают начать сборку и продажи иранских машин в России, пояснил он. Первым в производство запустят Iran Khodro Tara. Сохранятся и поставки европейских и корейских машин по параллельным каналам.
На российском рынке ожидается появление Haval F8, обновленного лифтбека Changan Uni-V и новых моделей от Москвича и JAC.
Также эксперт отметил, что в РФ в этом году вернется автопроизводитель SsangYong под новым названием KGM (KG Mobility).
По словам Житнухина, возможно возвращение и брендов Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, BMW, Porsche, Suzuki, Peugeot-Citroen (владеет Opel), Subaru, Mazda и Mitsubishi, Rolls-Royce, которые так и не продали свой бизнес в РФ, считая этот рынок привлекательным.
В зависимости от внешнеэкономических и внешнеполитических факторов некоторые из указанных брендов могут возобновить официальные продажи своих машин, считает Житнухин.
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Источник: Газета.Ru